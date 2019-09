Nibelungen-Triathlon : Auch Einzelathleten des TT Rheinberg überzeugen in Xanten

Rheinberg/Xanten Die zweite Mannschaft legt die Basis, um am Wochenende den Aufstieg klar zu machen. Gleichzeitig gewinnt Timo Schaffeld das Rennen der Altersklasse 20 vor seinem Mannschaftskameraden Alexander Kaffka.

So erreichte Nurreddine Smeghoun in 2:16:42 Stunden Platz eins in der AK35. Alexander Kaffka wurde Zweiter in 2:20:22 Stunden in der AK 20, direkt hinter seinem Mannschaftskameraden Timo Schaffeld. Dabei konnte Kaffka am Ende die drittbeste Laufzeit aller Teilnehmer vorweisen. „Ende August haben wir mit der Staffel in Krefeld noch gewonnen, nun sind wir Zweiter geworden. Mit der zweiten Mannschaft können wir am Sonntag in Ratingen den Aufstieg perfekt machen“, fasst Kaffka die Situation zusammen.