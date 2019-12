Fußball-Kreisliga B : Asterlagen wehrt SVB-Angriff erfolgreich ab

Kreis Gökhan Yilmaz traf doppelt im Spitzenspiel gegen Budberg II. Birten setzte sich mit 4:0 durch.

Die Fußballer aus Asterlagen haben in der Gruppe 2 die Tabellenspitze behauptet. Budbergs „Reserve“ zog im Spitzenspiel den Kürzeren. Birten sammelte im „Heimspiel“ in Ginderich einen „Dreier“ ein.

TuS Asterlagen – SV Budberg II 2:1 (0:0). Die Gäste verpassten den Anschluss an die Tabellenspitze nur knapp. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drückt Arne Grundmann die Kugel nach einer Flanke von Sven van Dyck in der 56. Minute über die Line. Der Treffer gab den Budbergern aber nicht die nötige Sicherheit. Zweimal kam TuS-Kicker Gökhan Yilmaz bei einem Gewühl im Strafraum an den Ball und brachte ihn in beiden Fällen im Kasten von Torwart Marc Anders unter. Ein letztes Aufbäumen des Auswärtsteams blieb aus. Auch weil Jonas Grundmann nach einem wiederholten Foulspiel mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt worden war.