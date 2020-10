Handball-Landesliga : Xanten sagt Auswärtsspiel wegen zu hoher Ansteckungsgefahr ab

Xanten Die Männer-Mannschaft verzichtet am Samstag auf die Fahrt nach Grefrath. Fast die Hälfte der Spieler wollte nicht antreten.

Der Handballverband Niederrhein (HVN) hat am Donnerstag eine E-Mail vom TuS Xanten erhalten. Darin stand, dass die Landesliga-Männer am Samstag mit Verweis auf die ansteigenden Corona-Infektionen nicht zum Nachholspiel in Grefrath antreten werden. „Knapp die Hälfte der Spieler hat sich für eine Absage ausgesprochen, weil ihnen die Ansteckungsgefahr zu hoch ist“, sagt Trainer Michael Kessel, der die Entscheidung mitträgt.