Osterrenntag auf der Waldrennbahn Wieder drei Galopprennen in Sonsbeck

Nun die gute Nachricht: Am morgigen Sonntag finden im Rahmen des diesjährigen Osterrennens wie gewohnt wieder drei Rennen der schnellen Vollblüter statt, die es in der Spitze auf eine Geschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde bringen. Vor einem Jahr hatte der mehrfache Champion-Trainer und Sonsbeck-Stammgast Christian von der Recke geraten: „Die Ausschreibungen müssen geändert werden, damit so etwas mit zu wenigen Nennungen nicht passiert.“ Der Veranstalter und der Dachverband in Köln haben reagiert – und so laufen in den drei Rennen insgesamt 13 Pferde, nur in einer Prüfung treten drei Pferde an.