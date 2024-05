Xantenerin Deutsche Meisterin über 5000 Meter Anna-Lina Dahlbeck läuft auf der Bahn erstmals zum DM-Titel

Die Xantenerin begann das Rennen über zwölfeinhalb Runden, in dem Teilnehmerinnen aus vier Altersklassen (W35 bis W50) an den Start gingen, zunächst zurückhaltend. „Nach etwa 400 Metern habe ich aber gemerkt, dass ich mich sehr gut fühle und bin mit an die Spitze gelaufen.“ Ab der dritten Runde lag Dahlbeck in Führung, da konnte nur noch Stefanie Osthoff (W35) von der SG Wenden mithalten. Die Xantenerin gewann schließlich den Gesamtlauf in 18:11,42 Minuten vor Osthoff (18:21,42). „Ich hatte mich für die Meisterschaften eigentlich nur angemeldet, weil Christoph in Wassenberg starten wollte.“ Ihr Verlobter, Christoph Verhalen, landete in der M40-Klasse der Männer auf dem sechsten Platz (16:31,19). Weil der Xantener das gemeinsame Haus umbaut, hat er sein Trainingsprogramm deutlich reduziert.