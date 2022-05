SVS organisiert Event am 25. Mai zum 35. Mal : Anmeldezahlen für Sonsbecker Brunnenlauf noch ausbaufähig

Sonsbeck Die Organisatoren hatten ein deutlich größeres Interesse erwartet. Online kann man sich noch bis zum 22. Mai eine Startnummer sichern. Am bewährten Streckenverlauf ändert sich nichts.

Beim letzten Blick auf die Meldezahlen für den 35. Brunnenlauf durch Sonsbeck mit der Enni-Serien-Wertung am Abend vor Christi Himmelfahrt runzelte René Niersmann nachdenklich die Stirn. Bis zum frühen Donnerstagnachmittag hatten sich 725 Voranmelder eine Startnummer für die Rennen am 25. Mai durch den Ortskern gesichert. In der Vergangenheit sahen die Zahlen ganz anders aus. „Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass uns die Läuferinnen und Läufer nach zweijähriger Corona-Pause die Bude einrennen. Die Gründe kann ich mir nicht erklären. Schon beim Schlossparklauf in Moers war das Interesse deutlich geringer ausgefallen“, sagte Niersmann aus der Leichtathletik-Abteilung des SV Sonsbeck.