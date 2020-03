SV Concordia Ossenberg : Amt des Geschäftsführers ist vakant

OSSENBERG Concordia Ossenberg: Der Fußball-Vorstand blickt auf das vergangene Jahr zurück.

Der Fußball-Vorstand des SV Concordia Ossenberg ließ am Montagabend im „Paullis“ das alte Jahr Revue passieren. Die Jahreshauptversammlung lockte leider nur wenige Mitglieder an. Der Geschäftsführerposten bleibt frei.

Nachdem bei den Ossenbergern zu Beginn des Jahres bereits viel über die bevorstehende Zeit im Verein und die geplante Fusion mit dem TuS 08 Rheinberg gesprochen wurde, richtete der Concordia-Vorstand den Blick auf der Jahreshauptversammlung nun noch einmal zurück in die Vergangenheit. Auch eine schwache Beteiligung, so wie es Fußballobmann Frank Baumbach formulierte, hinderte die Verantwortlichen der Concordia nicht daran, über die Ereignisse der letzten Monate zu berichten. Die Sportanlage an der Schlossstraße war ein Dauerthema. Die Platzüberarbeitung durch den Dienstleistungsbetrieb (DLB) der Stadt Rheinberg fand nicht statt. Die Überarbeitung der Beregnungsanlage ging dagegen ebenso reibungslos wie die Sanierung des Kassenhäuschen über die Bühne.