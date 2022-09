Dreikampf am 4. September in Xanten : Der zuschauerfreundliche Triathlon

Xanten Am Sonntag richtet der TuS Xanten nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder den Dreikampf im Schwimmen, Radfahren und Laufen aus. Rund 1300 Teilnehmer werden erwartet, die sich für die Olympische Distanz oder Draxi-Distanz angemeldet haben. 150 Helfer sind auf den Strecken im Einsatz.

Der Laster aus den Niederlanden mit 1600 Metern Absperrgitter auf der Ladefläche ist wie vereinbart am Mittwochabend in Wardt eingetroffen und hat seine Lieferung für den Nibelungen-Triathlon auf dem großen FZX-Parkplatz unweit der Xantener Südsee abgestellt. Nachdem das sportliche Großevent wegen der Pandemie 2020 und 2021 hatte ausfallen müssen, sind die Vorbereitungen für die 36. Auflage in die heiße Phase gegangen. Am Sonntag, 4. September, werden ab 8.30 Uhr die ersten Teilnehmer ins Wasser gehen. Besondere Corona-Vorgaben gibt’s bei dieser Freiluftveranstaltung nicht.

Teilnehmer Fast 1600 Triathleten waren beim letzten Dreikampf in Xanten 2019 am Start. Diese Zahl wird diesmal nicht erreicht. Ringo Haupt, Leiter der Triathlon-Abteilung des ausrichtenden TuS, sagt: „Nach der Pandemie bedingten Pause sind nicht alle Startplätze vergeben. Wie auch andere Triathlon-Veranstalter beobachten wir in diesem Jahr eine ungewohnte Zurückhaltung, was die Anmeldung angeht. Trotzdem erwarten wir etwa 1300 Sportler verschiedenster Nationalitäten.“ Genau 1319 Triathleten haben sich online vorangemeldet. Der Name von Timo Schaffeld, der 2019 über die Olympische Distanz in 2:01:11 Stunden gewann, ist nicht dabei. Der Oberhausener wird Anfang Oktober bei der Ironman-WM auf Hawaii am Start sein.