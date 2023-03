Ohne Gegenstimme gewählt Alwin Henter ist neuer Vorsitzender des SV Vynen-Marienbaum

Der neue Vorsitzende Der vierfache Vater, in Trier geboren, kennt die Strukturen des SV Vyma. Seit September 2022 ist der im nordfriesischen Stadum stationierte Stabsbootsmann Jugendleiter des Klubs. Alwin Henter, der in Vynen wohnt und viel im Homeoffice arbeitet, spielte von 1982 bis 1994 als Vertragsamateur in der höchsten Fußball-Liga Luxemburgs Fußball. Seine Position: Torwart. Zwischen 2005 und 2020 war er in Schleswig-Holstein in verschiedenen Ehrenämtern tätig, unter anderem im dortigen Fußball-Verband als Vorsitzender im Frauen- und Mädchenausschuss. 2019 bekam Henter als Mitglied des TSV Nordmark Satrup den DFB-Ehrenamtspreis verliehen.



Mitglieder Die Entwicklung ist positiv, die Tendenz seit 2021 wieder steigend. 2020 war es 685 Mitglieder, aktuell hat der SV Vyma 730 Mitglieder. Blumen und eine gerahmte Urkunde bekam Theo Thuyl überreicht. Der ehemalige Fußballer und „fleißige Helfer über Jahrzehnte“, so Borchers, wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen.