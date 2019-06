Jubiläumsveranstaltung zum 100. Geburtstag : SV Orsoy freut sich auf Spiel gegen die Schalke-Legenden

Orsoy Die Traditionself der „Knappen“ kickt am heutigen Samstag gegen die Orsoyer Altherren. Einige ehemalige Eurofighter werden am Gildenkamp auflaufen – darunter Olaf Thon und Jiri Nemec. Der SVO erwartet 900 bis 1000 Zuschauer.

Und die hoffentlich zahlreichen Zuschauer können sich am Gildenkamp auf ein echtes Fußballfest freuen. Der S04 bringt zahlreiche Spieler mit, die in den vergangenen Jahren Sportgeschichte für den Gelsenkirchener Verein geschrieben haben. So wird Olaf Thon, Abteilungsleiter der Traditionsmannschaft und Weltmeister von 1990, am Gildenkamp auflaufen. Daneben kommt mit Jiri Nemec ein weiterer Akteur zum Einsatz, der Schalke 1997 den Uefa-Pokal in Mailand gewinnen konnte. Zwischen den Pfosten wird Oliver Reck stehen, vorne soll Martin Max für viele Tore der Königsblauen sorgen. Betreut wird die Traditionself in Orsoy von den Urgesteinen Klaus Fichtel und Rüdiger Abramczik.