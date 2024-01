Alte Fußball-Herren der Viktoria gewinnen Finale Riesenstimmung beim Alpener Jubiläumsturnier

Als einziges Team, das nicht aus Alpen anreiste, nahmen die Rheinbergs Kommunalkicker am Turnier teil. Angesichts der Ausgangslage machte sich Johny Derks allerdings wenig Hoffnung: „Wir sind alle in der Verwaltung tätig, haben noch nie zusammengespielt. Ein kurzes Training am vergangenen Sonntag – das war’s.“ Immerhin haben sie es mit dieser „Vorbereitung“ bis ins Halbfinale geschafft, in dem sie Viktorias Alten Herren mit 0:1 nur knapp unterlagen. Wesentlich dramatischer verlief das zweite Halbfinale, in dem das Team Sonnenschein den KC Kabelzieher mit 4:3 besiegte. Als kleines Trostpflaster sicherte sich der Kegelklub kurz darauf gegen Rheinbergs Rathausmitarbeiter den dritten Platz und damit ein kleines Fässchen Bier.