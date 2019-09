Triathlon : Als ein Olympiasieger an Reinders vorbeidonnert

Xanten Der Xantener Triathlet bewältigte die Ironman-WM 70.3 in knapp fünf Stunden. Auf der Radstrecke ging’s 30 Kilometer bergauf.

Es war sein schönster, zugleich aber härtester Wettkampf. Der 47-jährige Yves Reinders hat als achtschnellster Deutscher seiner Altersklasse (AK) die Ironman-Weltmeisterschaft 70.3 in Nizza abgeschlossen. Für die drei Disziplinen 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen benötigte der Triathlet des TuS Xanten 5:03:55 Stunden. „So ein hohes Niveau in meiner AK habe ich noch nicht erlebt.“

So gewann ein Olympia-Sieger von London 2012 die Wertung der 45- bis 49-Jährigen. Alexander Winokurow, der in der englischen Hauptstadt auf dem Rad das Straßeneinzelrennen für sich entschied, siegte in Nizza in rund viereinhalb Stunden. „Auf der Radstrecke ist er nach 20 Kilometern an mir vorbeigedonnert, sagt Reinders, der in seiner AK 106. von 507 Teilnehmern wurde.