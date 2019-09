Sportpolitik : Alpener Vereine sprechen über 300.000 Euro

Alpen Die Clubs bekommen von der Landesregierung aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ eine sechsstellige Summe. Wie es verteilt wird, steht noch nicht fest.

Die Sportvereine in Alpen können sich glücklich schätzen. Sie bekommen rund 300.000 Euro von der Landesregierung aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“. Noch ist das Geld nicht verteilt. In welche Sanierungsprojekte es fließen soll, darüber wird am kommenden Dienstag diskutiert. Der Gemeindesportverband (GSV) hat die Club-Vorstände zu einem Abstimmungsgespräch eingeladen. Auch Bürgermeister Thomas Ahls wird da sein.