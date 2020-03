Tennis : Alpener Teams in der Warteschleife

Alpener Teams in der Warteschleife

Alpen Die Vorfreude auf die neue Meden-Saison ist ungebrochen bei den meisten Tennisspielern von Viktoria Alpen. Die 13 Jugend- und Senioren-Mannschaften würden derzeit eigentlich auf den Plätzen stehen, um sich auf die Spielzeit vorzubereiten.

Doch die behördlichen Anordnungen als Folge des Corona-Virus zwingen auch sie, die Schläger in der Tasche zu lassen. „Eigentlich ist die Gefahr ja im Tennis sehr gering, sich anzustecken. Der Abstand durchs Netz ist groß. Doch allein aus Solidarität zu den anderen Sportarten ist es nachvollziehbar, dass nicht gespielt wird“, sagt Ulrich Holtbrink, der Abteilungsleiter.

Der erste Punkt-Spieltag Ende April wurde bereits abgesagt. Wie’s weiter geht, darüber berät das Präsidium des Tennis-Verband Niederrhein am 2. April in einer Telefonkonferenz. Holtbrink: „Man könnte durchaus die Saison bis in den September strecken. Da sind zwar Verbands- und Bezirksmeisterschaften, die betreffen aber nur einen kleinen Kreis der Medenspieler.“