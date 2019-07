Alle Spiele auf dem Tennisplatz gewonnen : Alpener Damen 30 steigen mit weißer Weste auf

Alpen Am letzten Spieltag gab’s nochmals einen 7:2-Erfolg. Die 2. Tennis-Herren der Viktoria verpassten ihr Saison-Ziel.

Auch am letzten Spieltag der Sommer-Saison ließen sich die Tennis-Damen 30 von Viktoria Alpen nicht die Butter vom Brot nehmen. Sie stiegen mit sieben Siegen und 50:13 Matchpunkten in die Bezirksklasse B auf. Gegen die Gäste aus Vennikel war nach den Einzeln die Entscheidung gefallen. Nina Pötters, Stefanie Scheffers, Andrea Korff-Krumm, Chantal Tepass und Barbara Vacas legten vor. In den Doppeln lieferten AnjaProx/Tepass und Scheffers/Korff-Krumm zwei weitere Punkte zum 7:2.