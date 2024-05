31. Stadtlauf durch Alpen Marc-André Ocklenburg macht den Hattrick perfekt

Marc-André Ocklenburg von der LG Alpen gewinnt auf dem neuen Rundkurs des Stadtlaufs zum dritten Mal in Folge über zehn Kilometer. Über 700 Teilnehmer starten am Mittwochabend beim 31. Alpener Stadtlauf. Der Sieg über fünf Kilometer geht an einen Nachmelder.

29.05.2024 , 21:21 Uhr

55 Bilder Über 700 Teilnehmer beim 31. Alpener Stadtlauf 55 Bilder Foto: Jakob Klos

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg