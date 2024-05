Rundkurs für den 29. Mai wird verändert 31. Alpener Stadtlauf verspricht schnellere Zeiten

Fast 100 Kinder und Jugendliche trainieren, aufgeteilt in verschiedene Altersgruppen, derzeit bei der LG Alpen. „Gerade bei den unter 16-Jährigen ist der Zulauf besonders groß. Das ist schon eine tolle Entwicklung“, sagt der 77-jährige Wilhelm Schmitz aus dem Vorstand der Leichtathletik-Gemeinschaft, die am Mittwoch vor Fronleichnam den 31. Alpener Stadtlauf ausrichtet. Und natürlich wird auch wieder der Nachwuchs auf den Rundkurs gehen. So beginnt der Stadtlauf am 29. Mai um 17 Uhr mit dem Rennen für Kinder unter vier Jahre über 400 Meter. Start und Ziel liegen wieder im Sportzentrum an der Fürst-Bentheim-Straße. Schmitz: „Die Strecken sind so gelegt, damit auch die Zuschauer im Sportzentrum die Läuferinnen und Läufer bei jeder Runde sehen und anfeuern können.“