DLRG-Ortsgruppe bei der Landesmeisterschaft Alpener Rettungsschwimmerinnen machen Titel-Hattrick klar

Alpen · Bei der Landesmeisterschaft im Rettungsschwimmen in Rheindahlen holt die DLRG-Ortsgruppe in den Team- und Einzelwettbewerben sieben Podestplätze. Hinzu kommen 15 Vereinsrekorde. Malin Beuse, Theresa Koch, Kirsten Hense, Laurien Hackstein und Lea Spliethoff gewinnen in der offenen Altersklasse den Titel zum dritten Mal in Folge.

18.06.2024 , 09:03 Uhr

Die Alpener Rettungsschwimmer erreichten bei der Landesmeisterschaft sieben Podestplätze. Foto: DLRG-Ortsgruppe Alpen

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg