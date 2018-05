Lokalsport: Alpener Herren an der Tabellenspitze

Alpen Tennis: Kapitän Tim Rosin stand erstmals am Netz. Zwei Damen-Spiele wurden abgebrochen.

Durch einen 8:1-Erfolg beim Odenkirchener TC haben sich die Tennis-Herren von Viktoria Alpen am zweiten Spieltag der 2. Verbandsliga an die Tabellenspitze gespielt. Bereits in den Einzeln wurde die Basis gelegt. Lediglich Neuzugang Felix van Berck hatte in seinem ersten Match fürs Alpener Team Anlaufschwierigkeiten und verlor. Im Doppel mit Patrick Klein revanchierte er sich bei seinem Gegner mit einem sicheren Zweisatz-Erfolg. Im Doppel kam auch Kapitän Tim Rosin zum Einsatz, der wegen leichter Blessuren noch kein Spiel absolvieren konnte. Er behielt in einem umkämpften Match mit Phillipp Hammerschmidt im Tiebreak die Oberhand.