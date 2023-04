Tennis Ulrich Holtbrink jetzt Ehrenvorsitzender bei Viktoria Alpen

„Die Unterstützung des Sports ist in Alpen im Vergleich zu vielen anderen Kommunen vorbildlich“, sagte Holtbrink. Die wirtschaftliche Basis der Abteilung sei sehr gut. Sportlich seien noch einige Wünsche offen, da in der Sommersaison nur noch die Herren 65 in der Verbandsliga aufschlagen. Holtbrink weiter: „Insgesamt ist die Entwicklung positiv und erreicht mit 300 Mitgliedern einen neuen Höchststand.“