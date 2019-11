Fußball-Kreisliga A : Alpen trauert Punkten hinterher

Alpen 1:1 im Nachholspiel gegen den TuS Xanten. Marvin Braun flog nach einer Stunde vom Platz.

In der ersten Halbzeit war noch nicht viel los, doch die Gastgeber hatten mehr vom Spiel. Unmittelbar nach Wiederanpfiff brachte Tobias Schmitz die Alpener in Führung. Doch die Xantener wurden vor allem über Standards gefährlich und bissen sich ins Spiel zurück. Einen fein herausgespielten Angriff vollstreckte Norwin Meyer nur fünf Minuten nach dem Rückstand zum 1:1. Doch ab der 60. Minute waren die Domstädter nur noch zu zehnt auf dem Ascheplatz. Marvin Braun wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt – und das nur, weil der Xantener nach seiner Verwarnung gefragt hatte, warum der Schiedsrichter ihm den gelben Karton gezeigt habe, wie es Trainer Thomas Dörrer erklärte. Trotz guter Alpener Chancen lieferten sich die dezimierten Gäste eine Abwehrschlacht und sicherten sich so am Ende einen wichtigen Zähler.