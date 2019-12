Fußball-Kreisliga B : Alpen II will sich neu aufstellen

Meerfeld/Labbeck Meerfeld II schlug Viktorias „Zweite“ deutlich. Labbeck verlor Spiel und Trainer in der Schlussminute.

Alpen II schloss das Spieljahr mit einer Pleite in Meerfeld ab und kündigte Veränderungen an. Die Labbecker ärgerten sich nach der Heim-Niederlage gegen Goch über den Schiri.

Gruppe 2: FC Meerfeld II – Viktoria Alpen II 6:3 (2:2). Doppelte Führung und trotzdem kein Ertrag für die Gäste: Nach 27 Minuten lag das Team durch die Treffer von Nicholas Georgen und Yiber Konjuhi mit 2:0 vorne. „Da haben wir Meerfeld an die Wand gespielt“, sagte Trainer Thorsten Vogel. Der Vorsprung gab dem Schlusslicht aber nicht genug Selbstvertrauen. Der Gastgeber drehte das Spiel postwendend. Kevin Hettkamp (2), Mauritz Koch (2), Marvin Ascoua und Martin Brand trafen. Da half auch dritte Gäste-Tor von Tobias Schmitz nicht mehr. Die Zweitvertretung der Viktoria will sich in der Winterpause berappeln. „Wir hatten bisher die Seuche am Fuß. Nun werden wir uns neu aufstellen“, so Vogel.