Fußball-Kreisliga A 4:4 – Viktoria Alpen zeigt krasse Aufholjagd

SV Sonsbeck II – FC Moers-Meerfeld 0:1 (0:0). Für das Team von Johannes Herfurth wird die Luft im Abstiegskampf nach der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten wieder dünner. Die Moerser überholten den SVS in der Tabelle, der nun unter dem Strich steht. Der entscheidende Treffer fiel erst in der 84. Minute. Martin Brand machte den Auswärtssieg für die Gäste perfekt. „Wir hatten mehr vom Spiel. Ein Fehler wurde dann bestraft. Jetzt müssen wir gegen Mannschaften punkten, wo man vielleicht nicht mit rechnet“, so Herfurth. Den Sonsbeckern droht der freie Fall aus der Bezirksliga in die Kreisliga B.