Fußball-Kreisliga A Viktoria Alpen baut Siegesserie weiter aus

Nils Speicher (22.), Domenik Algra (22.) und Leon Spillmann (59.) schossen die Gastgeber aussichtsreich in Front. Jonas Baumbach per Kopf (72.) und Jonas van den Brock per Handelfmeter (78.) ließen noch Hoffnung für die Rheinberger aufkeimen. Die Erfolgsserie der Viktoria hält dagegen an. „Es war knapper als nötig. Wir hätten schon zur Pause höher führen müssen und haben nach dem 3:0 etwas den Fuß vom Gas genommen“, sagte Marcel Blaschkowitz, der Trainer der Gastgeber.