Fußball : Frank Griesdorn trainiert wieder den SV Menzelen

Alpen Der 56-Jährige übernimmt das Kommando beim B-Ligisten. Mit der Mannschaft stieg er im Jahr 2017 auf. Weitere personelle Veränderungen gibt es im Betreuerstab.Viele junge Spieler sollen ins Team integriert werden.

Im Jahr 2017 stieg der SV Menzelen von der Fußball-Kreisliga C in die Kreisliga B auf. Betreut wurde die Mannschaft damals von Frank Griesdorn. Künftig wird der 56-Jährige erneut auf der Trainerbank des SVM sitzen.

Angestrebt wird eine bessere Platzierung als der 14. Tabellenrang in der vorzeitig abgebrochenen Spielzeit. „Außerdem wollen wir die vielen jungen Spieler in unserem Kader so schnell wie möglich integrieren, um gut aus den Startlöchern zu kommen“, sagt Dennis Falk. Ein junges Talent hat den Verein allerdings verlassen. Torjäger Niklas Kiwitt, der zuletzt 16 Saisontreffer erzielte, wechselt in die Bezirksliga zu Borussia Veen.