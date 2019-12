Fußball-Kreisliga A : Alpen dreht erst in der Schlussphase auf

Alpen Fußball-Kreisliga A: Der SV Orsoy hielt bis zur 70. Minute ein 1:1. Am Ende hieß es 5:1 für die Viktoria.

Ohne einen etatmäßigen Torwart war der SVO angereist. Die Nummer Eins, Pascal Jetten, sieht Vaterfreuden entgegen. Ein Vertreter für ihn war in Orsoy vor dem letzten Spiel des Jahres nicht aufzutreiben. So stellte sich Feldspieler Björn Wenzel zwischen die Pfosten. Er war an den fünf Gegentreffern schuldlos. Im ersten Abschnitt hielten die Gäste Alpen weitgehend von ihrem Kasten fern. Und zum Erstaunen der Zuschauer brachte ein Kopfball-Tor von Mathias Muczk im Anschluss an eine Ecke Orsoy in Führung (7.). Die Hausherren mühten sich, bissen sich aber an der Abwehr die Zähne aus. So blieb’s zur Pause bei einem Treffer der Viktoria durch Sturm-Ass Nils Speicher (19.).