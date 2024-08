Event steigt am 1. September 2024 Alles Wissenswerte zum 38. Nibelungen-Triathlon in Xanten

Erfahrungsgemäß melden sich nach Auskunft des Organisations-Teams „Promis“ eher kurzfristig an. In den vergangenen Jahren gaben sich schon sowohl Hawaii-Sieger als auch Olympioniken in Xanten ein Stelldichein, außerdem bekannte Gesichter aus der Unterhaltungsbranche. Beispielsweise hat Joey Kelly 1996 in Xanten seine ersten Triathlon-Erfahrungen in Xanten gemacht. In den Jahren 2005, 2006 und erneut 2014 war auch Triathlon-Weltmeister und Hawaii-Sieger Faris Al-Sultan in Xanten dabei und konnte das Rennen dreimal für sich entscheiden. Auch Hawaii-Gewinner Patrick Lange ist 2006 an den Start gegangen und konnte als Gesamt-Dritter finishen. Ebenfalls mehrmals in Xanten gestartet ist der bekannte Triathlet und Buchautor Andreas Niedrig (zwei Mal Zweiter auf Hawaii), er konnte hier im Jahr 2018 den Wettkampf für sich entscheiden.