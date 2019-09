Frauen-Fußball : Alice Hellfeier wird Aufbauspiel guttun

BUDBERG Die Offensivspielerin wird am Sonntag wieder in der Anfangself des SV Budberg stehen. Gegner in der Regionalliga ist Aufsteiger FFC Recklinghausen.

Als die Fußballerinnen des SV Budberg nach der 1:5-Niederlage gegen Borussia Bocholt noch unter der Dusche standen, da saß ihr Trainer schon im Auto. Was nach enttäuschtem und deshalb schnellem Abschied aussah, entpuppte sich aber bald als „Dienst am Team“. Jürgen Raab zog’s zur Anlage des Regionalliga-Rivalen GSV Moers, der sein Heimspiel gegen den FFC Recklinghausen bestritt – den nächsten Gegner des SVB am Sonntag ab 15 Uhr. Was der „Spion“ sah, fügte der Trainer mit seinem bisherigen Wissen über den Aufsteiger aus der Westfalenliga zu einem Gesamtbild zusammen.

„Der FFC steht hinten kompakt und spielt lange Bälle, mit denen die schnellen Stürmerinnen in Szene gesetzt werden“, notierte sich Raab und wusste jetzt, warum der ehemalige Zweit-Bundesligist mit sieben Punkten aus drei Begegnungen einen erfolgreichen Start hingelegte. Zudem wäre es ein Fehler, nicht bis zum Spielende höchst aufmerksam zu agieren. „Ihre Siege gegen Aachen und Bochum hat die Mannschaft mit Toren in den Schlussminuten gesichert“, weiß Raab. Pech hatte das Team in Moers, denn da kassierte der FFC in letzter Sekunde das 2:2.