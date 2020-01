Fußball-Bezirksliga : Alex Gellings verpasst keine Minute

Es gibt sechs „Dauerbrenner“ in der Gruppe 4 – einer spielt beim SV Sonsbeck II. Marvin Schumann gehört nicht mehr dem Kader an.

Spitzenreiter Gleich im ersten Punktspiel geht’s in die Vollen. Die Rot-Weißen werden am 9. Februar vom bereits enteilten Spitzenreiter TSV Wachtendonk/Wankum erwartet (Anstoß 15.15).

Rückschläge blieben zwar nicht aus, doch spätestens mit dem 6:1-Heimerfolg gegen den VfB Homberg II am 13. Spieltag war klar, dass der SVS II in der Liga angekommen war. „Für uns hat in diesem Spiel alles gepasst, während der VfB natürlich auch einen ganz schwachen Tag erwischt hat“, stuft Gellings den höchsten Saisonsieg ein. Aber, so sagt er, „da war zu erkennen, das wir uns nach den unsicheren ersten Wochen über das Training eingespielt hatten und in der Lage waren, konstant aufzutreten.“ Sein Fazit: „Wir können mit der Entwicklung zufrieden sein.“