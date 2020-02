Tennis SV Orsoy : Adrian Fertykowski übernimmt Müllers Sportwart-Amt

ORSOY Nach 25-jähriger Tätigkeit als Sportwart in der Tennis-Abteilung des SV Orsoy hat Rainer Müller sein Amt zur Verfügung gestellt. Zu seinem Nachfolger wählten die 30 anwesenden Mitglieder auf der Abteilungsversammlung Adrian Fertykowski.

Für zwei weitere Jahre wählte die Versammlung Rolf Rothgang zum Abteilungsleiter. Seit 1975 ist Rothgang für den Tennissport beim SV Orsoy in verschiedenen Positionen tätig. „Es werden meine letzten zwei Jahre als Abteilungsleiter sein“, kündigte Rothgang in der Versammlung vorsorglich schon einmal an.