Fußball-Kreisliga A TuS Borth schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Zunächst war es der frühere Borther Kevin Marcel Kroggel, der den in der ersten Hälfte spielbestimmenden VfL in Führung schoss (17.). Nach dem Ausgleich von Hanz (33.) markierte Alexander Sandau den 2:1-Pausenstand (41.). „Wir saßen bedröppelt in der Kabine, haben aber in der zweiten Halbzeit eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt. Viele Spieler waren im roten Bereich“, lobte Patrick Heydrich, dessen Angreifer Hanz den TuS schnell in Spiel zurückbrachte (51.). Der Siegtreffer gelang ihm in der 84. Minute.