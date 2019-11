Kreisliga A : Marcel Lemmen übernimmt bei Arminia Kapellen-Hamb

Geldern-Kapellen Der 36-Jährige war lange Jahre das prägende Gesicht beim SC Auwel-Holt. Nun übernimmt Lemmen von Andreas Holla. Seine Aufgabe lautet Klassenerhalt.

Dennoch sei der 36-Jährige davon überzeugt, dass die Mannschaft das Zeug dazu habe, den Abstieg in die Kreisliga B zu verhindern. „Ich will nun erst einmal einen Fokus auf die Defensivarbeit legen, um der Mannschaft so Sicherheit zu geben“, sagt Lemmen. Zum Hintergrund: Kapellen-Hamb steht nach vierzehn Spieltagen auf dem letzten Tabellenrang. Der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz beträgt aktuell vier Zähler. Am vergangenen Wochenende unterlag der SV krachend mit 0:7 beim Klassenprimus SV Rindern.