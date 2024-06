Sieg bringt direkte Qualifikation A-Junioren des SV Budberg sind heiß auf die Niederrheinliga

Im vergangenen Jahr haben die A-Junioren des SV Budberg den Aufstieg in die Niederrheinliga noch knapp verpasst. Am Sonntag könnte der Traum von der Rückkehr in Erfüllung gehen. Um 13.30 Uhr ist der Tabellenzweite der Grenzlandliga beim in der Qualifikation ebenfalls noch ungeschlagenen 1. FC Mönchengladbach zu Gast.