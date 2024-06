4:1-Erfolg beim 1. FC Mönchengladbach A-Junioren des SV Budberg sind zurück in der Niederrheinliga

Im Gegenzug dann die Budberger Führung. Der leicht abseitsverdächtig freigespielte Fynn Jansen hatte von rechts das Auge für den eingelaufenen Deniz Ucan, der am zweiten Pfosten einschob (30.). Der Treffer spielte der Dietrich-Elf in die Karten. Keeper Ben Haase parierte einen Freistoß von Stockbrink (40.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte war es ein zweiter Ball nach einer Ecke, der das 2:0 entstehen ließ. Ucan traf aus dem Getümmel (45.+1).