Tischtennis : 9:0-Kantersieg zum Abschluss

Rheinberg/Xanten Die hiesigen Tischtennisspieler haben ihre Saison beendet. Rheinbergs Zweite spielt im nächsten Jahr in der Verbandsliga. Borth steigt in die Bezirksliga auf.

Landesliga: Zum vierten Mal in Folge steigt der TuS 08 Rheinberg II auf. Noch in der Saison 2015/16 spielte die Zweitvertretung in der Kreisliga. Am Samstag beendete der TuS 08 seine Landesliga-Spielzeit mit einem 9:0 gegen den TV Bruckhausen. Nach der Sommerpause spielt der Aufsteiger in der Verbandsliga. „Ein fünftes Mal werden wir wohl nicht aufsteigen“, kündigte Thomas Büssen jetzt schon den Klassenerhalt als Zielvorgabe an. Punkte: Müller/Volkmann, Büssen/Waschipki, Aydin/Acikel, Müller, Büssen, Volkmann, Aydin, Waschipki, Acikel.