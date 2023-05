Enges Rennen über zehn Kilometer erwartet Starkes Teilnehmerfeld beim Sonsbecker Brunnenlauf

Hendrik Pfeiffer (Hannover TK) hatte mit seiner Nachmeldung während des 35. Enni-Brunnenlaufs für das Rennen über zehn Kilometer die Organisatoren aus der Leichtathletik-Abteilung des SVS positiv überrascht. Bei seinem ersten Start holte sich der Olympia-Teilnehmer im Marathon von 2021 in Tokio im Sonsbecker Ortskern gleich die Siegprämie in 31:25 Minuten. Pfeiffer hat’s so gut gefallen, sodass er auch beim 36. Enni-Brunnenlauf am 17. Mai dabei sein möchte. „Ich habe ihn gefragt, ob er nicht wieder vorbeikommen will. Hendrik hat zugesagt mit dem Hinweis, dass er wieder gewinnen möchte, allerdings vom Boston-Marathon noch ein wenig angeschlagen sei“, sagte René Niersmann, Lauftrainer bei den „Roten Teufeln“ und Leiter des Organisationsteams.