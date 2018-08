41 Kinder haben viel Spaß beim Reiten in Veen

Veen (RP) Großer Ferienspaß im Reitstall Albers Dams in Veen.

Am vergangenen Montag haben bei reichlich Sonnenschein insgesamt 41 Jungen und Mädchen an den Spielen rund ums Pferd teilgenommen. Neben dem klassischen Reiten in der Reithalle wurde mit den Kindern auch ein Ausritt absolviert.