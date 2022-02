Online-Anmeldung ab dem 15. Februar : Vorfreude auf den 36. Xantener Nibelungen-Triathlon

Xanten Die Macher der sportlichen Großveranstaltung mit rund 1500 Teilnehmern fiebern dem 4. September entgegen. Dann soll nach zweijährige Pause die 36. Auflage stattfinden. Am Ablauf, den angebotenen Distanzen und den Strecken ändert sich nichts.

Es gab viel zu besprechen beim Treffen der Triathlon-Abteilung des TuS Xanten am Mittwochabend. Thematisiert wurde natürlich auch der jährliche sportliche Höhepunkt, der 2020 sowie 2021 wegen der Pandemie und Straßenbauarbeiten, weshalb die Radstrecke nicht zur Verfügung stand, ausfiel – der Nibelungen-Triathlon. Und für den Vorstand um Ringo Haupt stand außer Frage, dass 2022 am ersten Sonntag im September ein neuer Anlauf unternommen wird. „Wir hoffen, dass wir dann für unsere Freiluftveranstaltung nicht zu viele Corona-Auflagen bekommen“, sagt Haupt. Geplant wird am 4. September mit rund 1500 Teilnehmern. Die Online-Anmeldung für die 36. Auflage startet am 15. Februar.

Die TuS-Triathleten werden nicht im Teilnehmerfeld zu finden sein, sie mischen sich unter die Helfer. Einige haben sich für dieses Jahr ganz besondere Ziele ausgesucht, wo sie an den Start gehen wollen. So bereiten sich Christian Herbers, Dennis Overfeld, Oliver Kolassa und Bea Schmitz für ihre Ironman-Premiere in Frankfurt am 26. Juni vor. Jens Burkhard hat sich für die Langdistanz in Klagenfurt am 3. Juli angemeldet. Bea und Dieter Schmitz wollen beim Half-Ironman 70.3 auf Mallorca am 7. Mai dabei sein. Über die Mitteldistanz in Duisburg am 28. August hat Ines Ochmann gemeldet.