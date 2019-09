35. Nibelungen-Triathlon : Von Schwämmen, Pokalen und Siegern

Xanten Timo Schaffeld wurde seiner Favoritenrolle über die Olympische Distanz gerecht. Im Blickpunkt standen auch drei Helferinnen.

Die Triathleten, die eine Startnummer ergatterten, wurden mit kleinen Veränderungen konfrontiert. So wurde auf der Klappbrücke die Laufstrecke in die Mitte verlegt. Haupt: „Somit ist es für die Zuschauer an dieser Stelle nicht mehr so eng. Ein Streckenposten hatte das angeregt.“ Noch in diesem Monat sitzt der Vorstand der Triathlon-Abteilung wieder zusammen, um über die zurückliegende, aber auch schon über die nächste Veranstaltung zu sprechen. „Dann sind die Eindrücke noch ganz frisch“, sagt Haupt. 2020 ist womöglich auch wieder Andreas Niedrig (51) am Start. Einer der bekanntesten deutschen Triathleten, der in den vergangenen zwei Jahren in Xanten dabei war, diesmal jedoch abgesagt hatte, ließ Haupt schöne Grüße ausrichten. „Andreas wollte nun doch zu uns kommen, hatte sich aber am Ellbogen verletzt und muss länger pausieren.“