Xantener Stadion-Crosslauf Luca Fröhling siegt über die Langdistanz

315 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben beim fünften Stadion-Crosslauf des TuS Xanten den Zielstrich überquert. Das Hauptrennen im Fürstenberg-Stadion über die Langdistanz von 7460 Metern gewann Luca Fröhling vom LV Marathon Kleve in 25:48 Minuten vor dem Xantener Christoph Verhalen (26:14) und dem Weseler Sascha Hubbert (26:54). Jenny Laschet von den Krefelder Seidenraupen war schnellste Frau (34:34). Über die Mittelstrecke von 3810 Metern war Armin Gero Beus vom SV Sonsbeck nicht zu schlagen (13:39). Der Siegerpokal in der Frauen-Wertung ging an Anna-Lina Dahlbeck, die Leiterin der Leichtathletik-Abteilung des TuS Xanten, die sich in 14:41 Minuten durchsetzte. Die Teilnehmer liefen über die Aschebahn, den matschigen Tennenplatz, durch Sand und über Wiese (weiterer Bericht folgt).