Fußball-Kreisliga A : 3:1 – TuS Xanten jubelt in Lüttingen

3:1 – TuS Xanten jubelt in Lüttingen

Soeben ist die Entscheidung in Lüttingen gefallen: Die Xantener bejubeln das 3:0 durch Mats Wardemann. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Lüttingen Die Domstädter waren bissiger. Mirko Poplawski unterlief ein Eigentor.

Ein lautes „Derbysieger, Derbysieger" war nach dem Schlusspfiff auf der Sportanlage in Lüttingen zu hören. Allerdings gehörten die feiernden Spieler nicht dem heimisches SSV an, sondern es waren die in schwarz gekleideten Fußballer vom TuS Xanten, die im Mittelkreis ihrer Freude freien Lauf ließen. Verständlich, schließlich hatte der TuS gerade mit 3:1 (2:0) das Spitzenspiel der Kreisliga A gewonnen.