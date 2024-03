Fußball-Bezirksliga Marvin Braun gelingt Doppelpack für TuS Xanten

Ein Sonderlob verdiente sich Torhüter Michael Jansen, der für Paul Küpper zwischen die Pfosten zurückkehrte. Der Schlussmann hielt beim Stand von 1:1 in der 56. Minute einen Strafstoß. Lukas Wellmanns hatte einen SVS-Fußballer regelwidrig gebremst. Lars Neinhuis stand da schon nicht mehr auf dem Feld. Der Defensivakteur war kurz vor der Pause vom Fuß eines Gegners am Kopf getroffen worden. Der Stollenschuh hinterließ eine Platzwunde, die im Krankenhaus genäht werden musste. Braun erzielte das 1:0 und 3:1 jeweils per Distanzschuss (42./85.). Jesse Sticklat köpfte das 2:1 (80.). Kanta Ishii gelang der Ausgleich (53.).