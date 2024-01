Sportlicher Jahresausklang ohne Stoppuhr Das Erfolgsgeheimnis des Veener Silvesterlaufs

Der Countdown zum Jahresabschluss beginnt in Veen am Nachmittag, wenn die Teilnehmer am Silvesterlauf dem Startschuss entgegenfiebern. Den hatte in den vergangenen Jahren stets Willi Spettmann als Ehrenvorsitzender der ausrichtenden Borussia abgefeuert, der allerdings im vergangenen Mai verstarb. Nach einer Gedenkminute schickte der aktuelle Klub-Chef, Heinz-Gerd „HG“ Conrad, die Teilnehmer mit einem lauten Knall auf die Strecke.