Dreitägiges Turnier bei Familie Miß Xantener Dressurtage locken wieder auf Tünglerhof

Tag drei in Xanten beginnt am Sonntag, 9 Uhr, mit einer M**-Dressur, zu der den Pferden gleichfalls die Kandare in den Zaum geschnallt wird, die eine gefühlvolle Reiterhand erfordert. Das gilt auch zu der um 11 Uhr beginnenden S**-Dressur. Die am Beginn ihrer Karriere im Pferdesattel stehenden Talente demonstrieren um 13 Uhr im Reiterwettbewerb ihre bereits erworbenen Fähigkeiten in den Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp.