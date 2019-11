Fußball-Kreisliga A : 2:1 – SV Millingen im Derby galliger

Kreis Tim Böttcher traf doppelt beim Heimerfolg über den TuS Borth. Der TuS Xanten holte in Rheinhausen einen weiteren „Dreier“. Concordia Ossenberg unterlag dem Rumelner TV mit 1:2.

SV Millingen – TuS Borth 2:1 (1:0). Es war ein packendes wie hochspannendes Derby zwischen zwei Teams aus dem Tabellenkeller. Beide Trainer waren sich einig: Die galligere und zweikampfstärkere Mannschaft hat gewonnen. Die Elf von Nisfad Grgic legte die richtige Einstellung an den Tag. „Die Moral konnten wir sehr gut in Torchancen ummünzen“, sagte der Trainer. Nach dem Führungstreffer von Tim Böttcher aus der zweiten Minute war der Matchplan von TuS-Coach Frank Misch über den Haufen geworfen. Für ihn war’s allerdings ein klares Abseitstor. „So hatte der Gegner viel mehr Räume und hat uns mit ihren schnellen Spielern in Bedrängnis gebracht.“

VfL Rheinhausen – TuS Xanten 1:2 (0:1). Nach drei sieglosen Spielen meldeten sich die Domstädter mit einem wichtigen Auswärtssieg im Aufstiegsrennen zurück. Bastian Röös und Mathias Morawin waren für Xanten erfolgreich, Rheinhausens Anschlusstreffer fiel erst in den Schlussminuten. Thomas Dörrer zog den Hut vor seiner Mannschaft. „Mir haben sieben Leute gefehlt. So hatte ich Probleme, überhaupt eine Mannschaft auf den Platz zu stellen“, erklärte der 51-Jährige. In einem kräftezehrenden Duell ließen die Xantener nicht viel zu. In der Schlussphase hatte der TuS aber auch das nötige Glück auf seiner Seite.