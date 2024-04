Fußball-Landesliga SV Budberg visiert nach 2:0-Sieg in Essen die Top 5 an

Es war das Duell zweier formstarken Teams. Der SVB hatte vier Tage nach dem 5:0-Kantersieg gegen Hönnepel-Niedermörmter in Essen nur ein Ziel: dem Klassenerhalt wieder ein Stück näher zu kommen. Das gelang dem Aufsteiger dank des überzeugenden Erfolgs. Der Trainer schmiss die Rotationsmaschine an. Für Jonas Twardzik, Simon Kömpel, Kapitän Jan Luca Häselhoff, Routinier Mike Terfloth, Oliver Nowak und Benedikt Franke schickte Tim Wilke Niklas Ueberfeld, Devin Warnke, Jeremy Umberg, Tim Beerenberg, Florian Mordt und Felix Weyhofen in die erste Elf. Eckhardt spielte wie in seinen Ratinger Oberliga-Zeiten auf der Position des Linksverteidigers.