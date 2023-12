Mini-Fußball-Court mit Bande und Fangnetz TuS Borth gibt neues Kleinspielfeld frei

Der TuS Borth hat am Montag offiziell seinen neuen Multifunktionsplatz freigegeben. 19.500 Euro mussten dafür in die Hand genommen werden. 15.500 Euro für die 20x13 Meter große Spielfläche am Tennenplatz kamen aus dem Topf des Leader-Programms für Kleinprojektförderung, das restliche Geld gab die Volksbank Niederrhein dazu. „Es ist der erste Schritt, die Attraktivität der Sportanlage in Borth zu steigern“, sagte TuS-Vorstandsmitglied Andre Hoffacker. Fortan können Kinder, Jugendliche und Erwachsene im „Volksbank Soccer Court“ Fußball auf 3x2 Meter große Tore spielen. „Durch die Unterstützung der Volksbank, die unseren Eigenanteil übernimmt, konnten wir die Mini-Arena mit einem komplett umlaufenden Fangnetz erweitern“, so Hoffacker. Das Soccerfeld können auch Nicht-Mitglieder nutzen, wie TuS-Chef Frank Misch ergänzte. Bei der Übergabe waren auch Guido Lohmann (Vorstandsvorsitzender Volksbank Niederrhein) sowie Isabel Opdemom, Leader-Regionalmanagerin „Niederrhein: Natürlich lebendig!“, dabei.