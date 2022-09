15 Prüfungen an zwei Tagen in Mörmter : Turniersport ist zurück beim Reitverein Xanten

Helmut Frangenberg vom RFV Lindlar war beim Sommerturnier in Xanten auf Chello Voorbos im A**-Springen mit Stechen dabei. Die Prüfung gewann Monika Goumans (RFV Straelen) mit Candela. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

XANTEN Das Resümee des neuen Vorstands um Christian Strunk fiel nach der zweitägigen Pferdeleistungsschau positiv aus. Im M*-Springen feierte Tina Wellessen aus Goch einen Doppelerfolg. Ebenfalls spannend verlief das A**-Springen.

Weiterleiten Drucken Von Stephan Derks und René Putjus

Christian Strunk und sein Team durften sich auf die Schultern klopfen. Erstmals hatte der neue Vorstand des Reit- und Fahrverein Xanten ein Turnier auf der Anlage in Mörmter ausgerichtet. Und die Arbeit hatte sich gelohnt. „Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Vor allem die tolle Atmosphäre wurde hervorgehoben“, sagte Gabriele Postertz, die 2. Vorsitzende. Am ersten Turniertag wurde sogar „Happy Birthday“ gespielt. Die Glückwünsche gingen an Helferin Sophia Franken, Parcourschef Heinz Kleinbongartz und Stefan Miß vom Tünglerhof, der den gastgebenden Verein bei der Bewässerung der Plätze unterstützte. Beim RV Xanten hatte es einige Jahre keinen Turniersport gegeben.

Eine top hergerichtete Anlage empfing die Teilnehmer, die in 15 Prüfungen um Schleifen und Platzierungen ritten. Dabei stand der erste Turniertag ganz im Zeichen der Springprüfungen, zu denen Kleinbongartz die Hindernisse gewohnt leistungsgerecht erstellt hatte. Hierzu bildete die Springpferdeprüfung der Klasse A* den Auftakt, zu dem Marco Schmid und Dieter Kempken am Richtertisch Springmanier und Rittigkeit der ihnen vorgestellten Youngster in einer Wertnote (WN) zusammenfassten.

Christian Strunk gratuliert Zoe van den Bongard (RV Veen) zum Sieg im Stilspring-Wettbewerb. Foto: RV Xanten

Info Nächstes Turnier beim RV Xanten erst 2024 Modernisierung Das nächste Turnier beim RV Xanten wird erst Anfang Mai 2024 stattfinden. Im nächsten Jahr steht die Renovierung der Anlage im Mittelpunkt. Über den Zeitplan der Arbeiten werde Ende dieses Monats bei der nächsten Vorstandssitzung gesprochen, teilte Gabriele Postertz mit. Womöglich wird’s Anfang Mai 2023 eine Pferdeleistungsschau auf dem Hof der Familie Miß in Xanten-Ursel geben. Xantener Resultate Christian Strunk mit Executive 3. im A-Springen und 7. im L-Punktespringen, Alisa Haal mit Shavalou 4. in der A-Dressur, Frida van Brackel mit Star Fox 3. im Reiterwettbewerb, Zoe Possin mit Afan Spring 2. im Reiterwettbewerb Schritt-Trab Ergebnisse www.equi-score.de

Flüssig und harmonisch sollten die Reiterpaare die Hindernisse überwinden. Schließlich war‘s kein Springen nach Fehler und Zeit, sodass es galt, das richtige Grundtempo zu wählen, und sich früh auf die Sprünge zu konzentrieren, um diese gut ausbalanciert zu überwinden. Dabei gefiel dem Richter-Duo die Vorstellung der 2017 geborenen Congress-Tochter Contessa am besten. Im Sattel der Keppelner Thorsten Nienhaus, der sich mit einer (WN) von 8.00 (gut) an die Spitze setzte, in der Britta Theußen (Veen) auf Arcento (WN 7.60) Rang vier und ihre Vereinskollegin Daniela Eberhard (Dom Perignon, WN 7.50) Platz fünf belegte.

Ebenfalls spannend verlief das A**-Springen mit Stechen, in dem Monika Goumans, Straelen, ihre Stute Candela als einzige strafpunktfrei (0.00/69,10) über die Ziellinie lenkte. Dabei hätte die Zeit von 67,37 Sekunden für die Veener Amazone Veronika Eberhard zum Gewinn der Goldschleife gereicht, wenn Maracuja nicht ein Hindernisfehler unterlaufen wäre. Und so musste sie sich den zweiten Rang mit Silvia Cohnen, Niederkrüchten (Greetz) teilen, die exakt das gleiche Ergebnis einfuhr.

Im abschließenden, mittelschweren Springen entschied ebenfalls ein Stechen über den Sieg. Hier war‘s die für den Club der Pferdefreunde Goch startende Tina Wellessen, die im Sattel von Panajotta und Hoppla Hopp gleich einen Doppelerfolg mit den Rängen eins sowie zwei feierte und der starken Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance ließ.

Tag zwei der Pferdeleistungsschau am Dorsewald war den Dressurreitern vorbehalten, die mit einer L-Prüfung in den Wettbewerb starteten. Einfache Galoppwechsel, Mittel- und versammelter Tab gehörten hier unter anderem zu den Lektionen, die nicht nur aufmerksam zu reiten waren, sondern auch exakt ausgeführt werden sollten. Die Goldschleife ging an Victoria Winkmann, Sevelen, auf Peach (WN 7.80) vor Luisa Nederkorn, Eversael, die Fiderfleur (WN 6.90) gesattelt hatte.

Einen schönen Einblick in den Fortschritt des Erlernten ließen die Nachwuchsreiter auf dem Hauptplatz in ihren Wettbewerben zu, in denen die Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp in den Mittelpunkt der Bewertung gestellt wurden. Zu Recht erhielten auch hier die Teilnehmer Beifall von den Zuschauern.