Springturnier auf dem Tünglerhof Xanten Reitsportler begeistern in der Römerstadt

In jeder Phase dieser Prüfung präsentierte sich der Sohn des Manchester van`t Paradijs in konstanter Anlehnung, durchlässig und ausbalanciert. Sehr zum Gefallen des Richter-Duos Ilona Franken und Adolf Vogt, das dieses Paar mit einer Wertnote (WN) von 9.00 (sehr gut) an der Spitze dieser Prüfung sah. Was für ein Auftakt in ein von tollen Leistungen geprägtes Turnier. Dabei hatte Thoenes bereits auch die vorangegangene Springpferdeprüfung für sich entschieden, in der er den in Westfalen gezogenen Wallach Chicago (WN 8.50) auf den ersten Rang ritt.