Mit der Feuerwehr-Nationalmannschaft in Frankreich am Ball Tim Haal verpasst mit Deutschland Turniersieg

Xanten · Der 34-jährige Oberliga-Fußballer wird in Frankreich beim Nationen-Cup mit der Feuerwehr-Nationalmannschaft Dritter. Bei allen vier Partien steht der gebürtige Xantener auf dem Rasen. In dieser Woche steigt Tim Haal beim 1. FC Kleve in die Vertragsgespräche für die nächste Saison ein.

29.04.2024 , 17:40 Uhr

Brandmeister Tim Haal (hinten, 2.v.r.) inmitten der deutschen Feuerwehr-Nationalmannschaft beim Nationen-Cup in Frankreich. Foto: Frank Gies

Von René Putjus Sportredakteur in der Lokalredaktion Xanten/Rheinberg